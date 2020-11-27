50 тысяч петербуржцев зарегистрировались как самозанятые

Они могут все: приготовить торт, сшить сумку и подобрать целый гардероб, вести инстаграм, продавать работы по всему миру, проводить мастер-классы, вести бухгалтерию и все это в одиночку. Не просто герои, а супергерои новой серии бизнес-сериала «ЗаДело» – самозанятые, для которых, как оказалось, нет ничего невозможного. Именно сегодня 27 ноября в России отмечают День самозанятых – в честь даты, когда был подписан закон о налоге на профессиональный доход.

Станислав Самойлик занимается фотографией много лет. Семейный и репортажный фотограф, последние годы, Стас работал на разных мероприятиях и был зарегистрирован как индивидуальный предприниматель. Весной 2020-го, когда вся общественная и культурная жизнь остановилась, Станислав перешел в статус самозанятого, и как оказалось, не зря.

Станислав Самойлик, фотограф:

Это позволило сэкономить порядка 60 тысяч. Первые 40 тысяч - это страховые взносы. И дополнительный налоговый бонус автоматически предоставили всем самозанятым с 1 июня. Бонус был порядка 20 тысяч.

Пока рынок услуг не восстановился, Стас планирует и дальше работать в статусе самозанятого, тем более что этот режим предлагает ему массу возможностей.

Станислав Самойлик, фотограф:

Самозанятость помогает легализовать доходы от иностранных организаций. Если я работаю с фотобанками и получаю деньги через международные платежные системы - это все легально и можно проводить через приложение "Мой налог".

Психолог Анастасия Бубнова шутит: сначала она перешла на удаленку, а потом и весь мир подтянулся. Раньше Настя работала в Москве. Пятидневка, пробки, как итог – проблемы со здоровьем. Анастасия стала искать другие способы заработка и открыла свою турфирму. Когда в 2014 и в сфере услуг наступил кризис, девушка попала на приём к психологу. Эта встреча перевернула жизнь. Настя пошла учиться, закончила магистратуру и стала дипломированным специалистом.

Анастасия Бубнова, психолог:

У меня несколько видов деятельности: частная практика, я консультирую людей онлайн, и создание собственного проекта психологической поддержки людям с паническими атаками, депрессиями, неврозами – это моя специализация.

На сами консультации Анастасия отводит 3-4 часа в день. Остальное время занимает ведение соцсетей, связь с командой, обучение.

Анастасия Бубнова, психолог:

Для меня самозанятость – это плюс, я могу рассчитывать на какую-то прозрачность своей работы, так как суммы определенным образом растут, и чем ты более опытным и квалифицированным ты становишься, чем выше у тебя стоимость консультации, тем скорее ты приходишь к тому, что тебе нужно как-то оформляться.

Дарья Соловьёва по специальности художник-реставратор, работала в музее, и всегда мечтала о собственном деле. Сначала Даша начала делать украшения, а потом попала на мастер-класс по созданию сумок с фермуарами – застежками особой формы. Выйдя в декретный отпуск с маленьким сыном, Дарья организовала дома настоящую мастерскую.

Дарья Соловьёва, основатель бренда Orso Bianco:

Я могу поработать немного с утра, пока сын со мной здесь возится, потом я работаю в его дневной сон, и полночи я тоже работаю. Пока так, пока он не ходит в сад.

Во время пандемии Дарья не ощутила дефицит заказов, наоборот даже пришлось составлять лист ожидания. С ростом оборотов, Дарья задумалась и об оформлении бизнеса. Больше всего подошел именно специальный налоговый режим для самозанятых.

Дарья Соловьёва, основатель бренда Orso Bianco:

Правда, это прекрасные условия, я очень благодарна нашему государству, что у меня есть такие условия – работать официально. Я зарегистрировалась и поняла, что как бы я думала, что меня это не касается, у меня как груз с плеч свалился, и я была очень рада, что так случилось.

Плюсы самозанятости очевидны – они в простоте. Вся процедура регистрации занимает меньше минуты. Нужно лишь открыть страничку налоговой инспекции или приложение СберБанк Онлайн.

Анатолий Песенников, заместитель председателя Северо-Западного банка ПАО Сбербанк:

Когда мы думали о создании продукта для самозанятых, в первую очередь, мы старались сделать чтобы было все просто. Мы специально не стали создавать отдельный продукт для самозанятых. У нас есть СберБанк Онлайн, куда может зайти физическое лицо, открыть вкладку "Свое Дело", и пройти по всем этапам регистрации, нажимая одну кнопку "зарегистрироваться". Количество самозанятых увеличивается. Мы тоже не предполагали, что это будет достаточно популярно. Но мы готовы к этому и рынок готов. Это форма ведения бизнеса, которая на сегодняшний день востребована – это самое главное.

Закончив университет с красным дипломом, Айгюль Кунакулова, как и большинство, пошла работать в офис. Спустя несколько лет, уже будучи в отпуске по уходу за ребенком, она поняла, что возвращаться на пятидневку не станет и пошла учиться на профессионального стилиста.

Айгюль Кунакулова, стилист:

Я всегда видела то, что не видят другие. Обычно люди приходят в магазин и видят все то, что видели до этого. У нас у всех, как правило, я уверена, гардероб забит одними и теми же вещами, бывает разный цвет, чуть-чуть форма другая. Но, по сути, у нас у всех: джинсы, футболка, может быть рубашка.

Айгюль помогает людям не только преобразить свой внешний вид, но и кардинально изменить жизнь, перестать тратить лишние деньги, время и перейти к осознанному потреблению. И если раньше она могла приехать домой к клиенту или вместе отправиться на шопинг, то во время пандемии консультации и даже покупки пришлось перевести в онлайн.

Айгюль Кунакулова, стилист:

Мы совершаем онлайн шоппинг, я помогаю подбирать, составлять капсулу. Это не одна вещь, а чтобы на сезон человек взял 10 предметов. У вас будет минималистичный гардероб, но при этом совершенно разные образы.

Анна Старыгина по образованию химик. С детства в семье была традиция – самим готовить на каждый праздник торт. Этим занимался папа Ани, он всегда учил дочку чувствовать продукты и не бояться экспериментировать. Свои первые торты и пирожные Анна пекла для родных и близких. Но круг заказчиков все рос и рос.

Анна Старыгина, кондитер:

Мне очень помогают знания, полученные на химфаке, потому что я легко могу понять все химические процессы, которые происходят. Все сложилось: я знаю химию процессов, я понимаю на уровне интуиции как что где-то поправить, и еще в детстве я заканчивала художественную школу, есть некое понимание художественного искусства.

Этой осенью Анна решила развивать бизнес по всем правилам. Она закончила множество курсов, мастер-классов, стала развивать свой инстаграм и зарегистрировалась как самозанятая.

Анна Старыгина, кондитер:

Я даже боялась сначала к этому подходить, думала, что это как с ИП, ООО – очень много нужно заполнять бумаг, в налоговые службы отстаивать очереди. А оказалось, что все можно сделать просто на телефоне, буквально в пару кликов.

Все наши герои настоящие предприниматели и профессионалы своего дела. Многим для того, чтобы сделать первый шаг и создать собственный бизнес не хватало доступных финансовых инструментов и простых понятных решений. Теперь эти возможности есть у каждого, а у наших героев появилось время помечтать.

Анна Старыгина, кондитер:

Моя большая мечта - создать сеть кондитерских-кофеен. Нам очень нравится кофе, муж увлекается историей кофе, разбирается в сортах. А мне нравятся десерты, и хочется развивать себя как профессионального кондитера.

Айгюль хочет научиться делегировать часть обязанностей и создать команду.

Айгюль Кунакулова, стилист:

Я не вернусь в офис только потому, что я сейчас получаю больше, чем получала в офисе, при этом трачу намного меньше времени, я сама себе принадлежу, мне не нужно никуда спешить. Не надо бежать с работы, чтобы успеть за ребенком в садик. Это больше всего меня пугало. И я могу брать клиентов, могу не брать. Все зависит от моих амбиций и энергии.

Дарья, наоборот, хочет сохранить свою камерную мастерскую, но расширить рынки сбыта.

Дарья Соловьёва, основатель бренда Orso Bianco:

Я хочу уйти от работы на заказ и работать на наличие. Я хочу развивать свой магазин на американской платформе, я уже прошла курс и отправила одну сумку в Новую Зеландию. И до этого я отправляла свои сумки и в Дубай, и на Бали, и в другие страны.

Психолог Анастасия Бубнова мечтает популяризировать психологию и вывести её на новый уровень в нашей стране. А фотограф Стас Самойлик с нетерпением ждет, когда люди снова начнут встречать и общаться, как раньше.

Станислав Самойлик, фотограф: