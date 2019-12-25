Лидером по вводу жилья в эксплуатацию оказался Фрунзенский район, где было построено и сдано 55 593,10 квадратных метров.

Во вторник, 12 мая, стало известно о том, что в Петербурге апрельский ввод жилья побил прошлогодние показатели. Об этом сообщает Комитет по строительству Санкт-Петербурга.

Как оказалось, в текущем месяце в городе сдали в эксплуатацию 114 704,20 квадратных метров жилья, 25 домов на 2125 квартир. Отмечается, что в этот список также входит индивидуальное строительство.

На первом месте по вводу жилья — Фрунзенский район. Там реализовано 55 593,10 квадратных метров. Второе место занял Московский район, где ввели 24 772,20 квадратов. Третье место —Пушкинский район (14 074,90 квадратных метров).

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