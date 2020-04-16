Петербургский ансамбль песни и пляски ЗВО презентовал клип "Сидим дома"

В четверг, 16 апреля, стало известно о том, что в Петербурге ансамбль песни и пляски ЗВО презентовал клип "Сидим дома". Об этом сообщает пресс-служба ЗВО.
Благодарим мужественных врачей и военнослужащих, выполняющих воинский долг на территории России и за ее пределами
сказано в сообщении.
На кадрах ансамбль песни и пляски ЗВО убирают квартиру, шьют маски, укачивают младенцев и делают ремонт. Танцоры попросили горожан оставаться дома во время пандемии.
Ранее мы сообщали о том, что в Петербурге на заводе по производству спецодежды шьют по 1 млн масок в день.
Видео:Предоставлено пресс-службой ЗВО
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