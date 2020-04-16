Петербургский ансамбль песни и пляски ЗВО презентовал клип "Сидим дома"

Ансамбль песни и пляски ЗВО организовали в 1929 году.

В четверг, 16 апреля, стало известно о том, что в Петербурге ансамбль песни и пляски ЗВО презентовал клип "Сидим дома". Об этом сообщает пресс-служба ЗВО.

Благодарим мужественных врачей и военнослужащих, выполняющих воинский долг на территории России и за ее пределами сказано в сообщении.

На кадрах ансамбль песни и пляски ЗВО убирают квартиру, шьют маски, укачивают младенцев и делают ремонт. Танцоры попросили горожан оставаться дома во время пандемии.

Ранее мы сообщали о том, что в Петербурге на заводе по производству спецодежды шьют по 1 млн масок в день.

Видео:Предоставлено пресс-службой ЗВО