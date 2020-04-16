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В Петербурге на заводе по производству спецодежды шьют по 1 млн масок в день
Сегодня, 12:18
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IRINA_CHALKINA

В Петербурге на заводе по производству спецодежды шьют по 1 млн масок в день

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Для пошива используется 12 площадок по всему городу.

В четверг, 16 апреля, стало известно о том, что в Петербурге на заводе по производству спецодежды шьют по 1 млн масок в день. Об этом сообщает телеканал "Санкт-Петербург". 

Известно, что завод начал шить маски около двух недель назад. За каждые сутки предприятие выпускает до миллиона защитных изделий.

В настоящее время, около 12 площадок этого предприятия осуществляет соответствующую деятельность.

Ранее мы сообщали о том, что в Петербурге за сутки обследовано на коронавирус почти 8 тысяч человек.

Фото:pixabay

Теги: коронавирус, маски спб, новости спб, общество
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Коронавирус в Петербурге,

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