В Петербурге анонимные "минёры" перешли на "Яндекс"

Только за минувший понедельник в городе эвакуировали почти 10 тысяч человек.

Во вторник, 18 февраля, стало известно, что анонимные "минеры" Петербурга перешли на Яндекс.почту. Об этом сообщает источник Piter.TV в правоохранительных органах.

Электронные письма с угрозами приходят сразу с трех адресов. Среди "минеров" значатся Костя Малофеев и Вася Бортников. По данным источника, только за минувший понедельник в городе эвакуировали почти 10 тысяч человек.

"Всего осмотрено 700 объектов и мосты г. Санкт-Петербурга. Взрывчатых веществ и взрывных устройств не обнаружено", —сказано в сообщении.

Отмечается, что вчера "заминированные" учреждения проверяли сразу 379 сотрудников ОВД. Отметим, что с начала года это был 23 день эвакуаций.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее мы сообщали о том, что минеры атаковали мосты, районные суды и детские сады Петербурга.

Фото:pixabay