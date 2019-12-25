В Петербурге анонимные "минёры" перешли на "Яндекс"

Во вторник, 18 февраля, стало известно, что анонимные "минеры" Петербурга перешли на Яндекс.почту. Об этом сообщает источник Piter.TV в правоохранительных органах.
Электронные письма с угрозами приходят сразу с трех адресов. Среди "минеров" значатся Костя Малофеев и Вася Бортников. По данным источника, только за минувший понедельник в городе эвакуировали почти 10 тысяч человек.
"Всего осмотрено 700 объектов и мосты г. Санкт-Петербурга. Взрывчатых веществ и взрывных устройств не обнаружено",
—сказано в сообщении.
Отмечается, что вчера "заминированные" учреждения проверяли сразу 379 сотрудников ОВД. Отметим, что с начала года это был 23 день эвакуаций.
Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
Ранее мы сообщали о том, что минеры атаковали мосты, районные суды и детские сады Петербурга.
Фото:pixabay
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