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Минеры атаковали мосты, районные суды и детские сады Петербурга
Сегодня, 17:23
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himif

Минеры атаковали мосты, районные суды и детские сады Петербурга

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С эвакуаций началась новая рабочая неделя в городе.

Новая рабочая неделя в Петербурге снова началась с минирований. Объединенная пресс-служба судов города сообщила 17 февраля, что анонимные шантажисты "заминировали" мосты, несколько районных судов и детские сады. Четыре здания судов эвакуировались.

Прошлая неделя у неизвестных была довольно ленивой: из пяти рабочих дней те минировали городские учреждения только два раза. 

Ранее мы писали, что петербургские сады, скверы и парки закрыли из-за шторма.

Фото: объединенная пресс-служба судов Петербурга

Теги: минирование, районные суды, эвакуация
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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