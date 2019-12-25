Во вторник в Петербурге наблюдаются аномальные пробки

Загруженность на дорогах с утра достигла 4 баллов.

Во вторник, 9 июня, в Петербурге наблюдаются аномальные пробки. По данным "Яндекса", загруженность дорог в городе достигла 4 баллов. Такого не было с начала марта. В конце мая и в июне утренний максимум составлял 3 балла.

Самыми загруженными магистралями стали Московское шоссе (6 баллов), проспект Стачек (5 баллов), проспект Энгельса и Большой Сампсониевский (5 баллов).

Однако сложнее всего сейчас ситуация на КАД, где движению автомобилистов кроме ремонтных работ помешала массовая авария. По словам очевидцев, на внешнем кольце автодороги между проспектом Энгельса и Выборгским шоссе собрался паровозик примерно из восьми машин.

Также плотно сейчас в центре Петербурга. В красный цвет "окрасились" дороги возле станций метро "Адмиралтейская" и "Достоевская".

Кроме того, автомобилисты стоят в пробке на набережной Кутузова, Каменноостровском проспекте и Пироговской набережной.

Дорожные работы осложнили проезд в Петроградском районе: на набережной Адмирала Лазарева, Песочной набережной, Пионерской и Новоладожской улицах.

Ранее мы писали, что во вторник Петербург вновь порадует "тридцатником".

Фото: скриншоты / "Яндекс. Пробки"