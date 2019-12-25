Во вторник Петербург вновь порадует "тридцатником"

Во второй половине дня возможны дожди с грозами.

Во вторник, 9 июня, на погоду в Петербурге окажет влияние фронтальный раздел, вытянувшийся в меридиональном направлении у западных границ области. Об этом заявил ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус в Facebook.

По прогнозам синоптика, сегодня при переменной облачности во второй половине дня в городе пройдут кратковременные дожди, возможны грозы.

Вчерашний день в Петербурге стал самым теплым с начала года. Максимальная температура воздуха достигла плюс 30,3 градусов. Сегодня температурный фон будет вновь существенно выше нормы.

Во вторник столбики термометров поднимутся до плюс 29-31 градусов. Ветер будет дуть с юго-запада со скоростью 3-8 м/с, при грозе порывистый.

По словам Леуса, температурный рекорд для 9 июня в Петербурге был установлен в 1956 году. Тогда в городе было плюс 31,3 градусов.

Ранее мы писали, что аномальная жара в Петербурге продержится до четверга.

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