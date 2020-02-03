В Петербурге аномальная жара побила рекорд 2011 года

По словам Леуса, точное значение нового достижения станет известно после 21:00.

В пятницу, 1 июля, в Петербурге обновили температурный рекорд. Об этом рассказал ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус в своем телеграм-канале.

Предыдущий рекорд установили в 2011 году. Тогда температура воздуха нагрелась до +30,9 градусов, а к 17:00 часам вечер столбики термометров показывали +31,7 градусов тепла. По словам Леуса, точное значение нового достижения станет известно после 21:00.

В начале июля в Петербурге температура ожидается выше нормы на 4-6 градусов. В Москве также будет +30 градусов.

Фото: Piter.tv