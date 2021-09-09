В начале июля в Петербурге температура ожидается выше нормы на 4-6 градусов

В Москве также будет +30 градусов.

В начале июля в Петербурге и Москве ожидается жаркая погода с превышением климатической нормы на 4-6 градусов. Об этом "Известиям" сообщил научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

В Петербурге 30-градусная жара с конца июня перейдёт и на июль. В Москве же последние дни июня было около +26 градусов, а в первых числах июля станет +30..+31 градус.

При этом температура ниже климатической нормы будет на Урале, в Омской области.

Ранее синоптик Михаил Леус сообщил, сколько продлится жара в Петербурге.

Фото: Piter.TV