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В начале июля в Петербурге температура ожидается выше нормы на 4-6 градусов
Сегодня, 16:02
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

В начале июля в Петербурге температура ожидается выше нормы на 4-6 градусов

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В Москве также будет +30 градусов.

В начале июля в Петербурге и Москве ожидается жаркая погода с превышением климатической нормы на 4-6 градусов. Об этом "Известиям" сообщил научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

В Петербурге 30-градусная жара с конца июня перейдёт и на июль. В Москве же последние дни июня было около +26 градусов, а в первых числах июля станет +30..+31 градус.

При этом температура ниже климатической нормы будет на Урале, в Омской области.

Ранее синоптик Михаил Леус сообщил, сколько продлится жара в Петербурге. 

Фото: Piter.TV

Теги: июль, погода
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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