В Петербурге Ленобласти отключат аналоговые каналы через 100 дней

После перехода на "цифру" пользователям будут доступны новые версии 20 каналов.

В начале лета в Санкт-Петербурге и области отключат аналоговое телевидение. Об этом сообщает пресс-служба Комитета по печати и взаимодействию со СМИ.

В ведомстве рассказали, что отключение произойдет через 100 дней – 3 июня 2019 года. Телеканалы с аналоговым сигналом имеют логотип "А". Если петербуржцы заметили такую маркировку, то им необходимо подключить к телевизору дециметровую или всеволновую антенну и запустить автоматическую настройку каналов. Такой способ подходить для телевизоров с поддержкой стандарта DVB-T2, выпущенных с 2012 года. Если оборудование было произведено раньше, то для него необходимо докупить цифровую приставку стандарта DVB-T2 и подключить антенну через него.

Напомним, что в данный момент на территории города и области построены и действуют 36 объектов единую цифровой телесети. После перехода на "цифру" пользователям будут доступны новые версии "Первого канала", телеканалов "Россия 1", "Матч ТВ", "НТВ", "Пятый канал", "Россия Культура", "Россия 24", "Карусель", "ОТР", "ТВ Центр", "Рен ТВ", "Спас", "СТС", "Домашний", "ТВ-3", "Пятница", "Звезда", "Мир", "ТНТ" и "Муз-ТВ".

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