В Петербурге алюминиевый трамвай "Витязь-Ленинград" впервые вышел на линию

Такие трамваи не имеют аналогов на российском рынке.

В субботу, 17 апреля, на маршрут вышел новый алюминиевый трамвай "Витязь-Ленинград". Об этом рассказали в пресс-службе компании "ПК "Транспортные системы".

У трамвая "Витязь-Ленинград" алюминиевый кузов, который позволяет ему не бояться коррозии. Это качество увеличило срок эксплуатации более чем до 30 лет. Такие трамваи не имеют аналогов на российском рынке. Новая модель выполнена на базе трёхсекционного трамвая "Витязь М", также в них установлена система пассивной безопасности, которая предназначена для уменьшения рисков травмирования пассажиров и других участников дорожного движения. В России данная технология на кузовах трамваев пока не используется.

В этом году в Петербурге поставлено 11 трамваев модели "Богатырь М" и два трамвая "Витязь-Ленинград". Они будут ходить по популярным маршрутам № 60 и №100 в "режиме метро" с сокращенным интервалом движения.

Ранее Piter.tv писал, что в западной части Петербурга заметили трамваи "Чижик". На данный момент магистраль не входит в маршруты, вероятно в скором времени "Чижики" могут начать ходить по новой линии.

Фото: Piter.tv