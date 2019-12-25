В Петербурге "Зенит" разгромил "КАМАЗ" со счетом 6:0

Жеребьевка четвертьфинала Кубка России пройдет 4 марта и будет "слепой".

В четверг, 3 марта, "Зенит" победил "КАМАЗ" со счетом 6:0 в матче 1/8 финала Кубка России.

На 17-й и 48-й минуте голы забил Андрей Мостовой, Юри Альберто отправил мяч в ворота соперника на 26-й и 45-й минуте. Также отличились Александр Ерохин на 37-й минуте и Артем Дзюба на 85-й минуте.

Жеребьевка четвертьфинала Кубка России пройдет 4 марта и будет "слепой", соперником "Зенита" может стать любой из семи победителей 1/8 финала, а ими стали московские "Динамо", "Спартак" и ЦСКА, казанский "Рубин", владикавказская "Алания", красноярский "Енисей" и калининградская "Балтика".

Ранее стал известен стартовый состав "Зенита" на матч с "КАМАЗом".

Фото: Piter.tv

