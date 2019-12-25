Стал известен стартовый состав "Зенита" на матч с "КАМАЗом"

На скамье запасных оказались Михаил Кержаков, Давид Бязров, Вячеслав Караваев, Дуглас Сантос, Вильмар Барриос, Малком, Артем Дзюба.

В четверг, 3 марта, в Петербурге на "Газпром Арене" состоится матч "Зенита" с "КАМАЗом" в рамках 1/8 финала Бетсити Кубка России. Игра начнется в 20:15.

В основном составе петербургской команды Даниил Одоевский, Арсен Адамов, Нуралы Алип, Дмитрий Чистяков, Алексей Сутормин, Данил Круговой, Александр Ерохин, Андрей Мостовой, Юри Алберто, Иван Сергеев. Капитаном команды стал Магомед Оздоев.

На скамье запасных оказались Михаил Кержаков, Давид Бязров, Вячеслав Караваев, Дуглас Сантос, Вильмар Барриос, Малком, Артем Дзюба.

Ранее мы сообщали, что матч "Зенита" с "Уфой" перенесли с 6 на 7 марта.

Фото: Piter.tv

