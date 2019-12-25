Матч "Зенита" с "Уфой" перенесли с 6 на 7 марта

На матче ожидается около 15 тысяч зрителей.

Матч "Зенит" – "Уфа" перенесли с 6 на 7 марта. Об этом сообщила пресс-служба Тинькофф Российской Премьер-Лиги.

Перенос связан с проведением массовых мероприятий в Петербурге. Время останется прежним – 16:30.

Клубы сыграют матч 20-го тура РПЛ.

Сегодня, 3 марта, сине-бело-голубые сразятся с "КАМАЗом" на "Газпром Арене". Матч 1/8 финала Бетсити Кубка России начнется в 20:15. Игроки петербургского клуба выйдут в форме лазурного цвета.

Ранее стало известно о том, что Ярослав Ракицкий досрочного расторг контракт с "Зенитом".

Фото: Piter.tv