В Петербурге за введение в заблуждение оштрафовали "Яндекс.Такси"

Компанию обязали выплатить 101 тысячу рублей штрафа.

Тринадцатый Арбитражный суд Петербурга привлек к административной ответственности компанию "Яндекс.Такси". Об этом сообщает пресс-служба управления Роспотребнадзора по городу.

Расследование в отношении агрегатора было проведено после смертельного ДТП, которое произошло в июне 2019 года на пересечении Обводного канала и Старо-Петергофского проспекта. Тогда автомобиль "Яндекс.Такси" столкнулся с грузовиком. В результате аварии два пассажира такси погибли, еще один получил тяжелые травмы.

В ходе проверки выяснилось, что у компании нет разрешения от Комитета по транспорту на осуществление деятельности по перевозке пассажиров и багажа на территории Петербурга. Таким образом, "Яндекс.Такси" вводило потребителей в заблуждение, не обеспечив гарантии качества и безопасности. Суд назначил штраф в размере 101 тысячи рублей.

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