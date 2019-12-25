В Петербурге Wildberries запустит доставку блюд из ресторанов

Компания не уточнила с какими заведениями общепита уже есть договорённости о сотрудничестве. Комиссия для ресторанов с учётом услуг эквайринга составит 5%.

В субботу, 23 октября, Онлайн-ретейлер Wildberries объявил о запуске сервиса доставки блюд из ресторанов Петербурга. Сервисные службы ресторанов будут самостоятельно осуществлять сервисные службы ресторанов, а Wildberries предоставить им свою платформу для приёма заказов.

Компания не уточнила с какими заведениями общепита уже есть договорённости о сотрудничестве. Комиссия для ресторанов с учётом услуг эквайринга составит 5%.

В июле этого года в столице компания уже запустила похожий сервис. Так, ретейлер сотрудничает не только с общепитом, но и рынками.

Как рассказали в компании, продукты питания стали одной из наиболее быстрорастущих товарных категорий, представленных на площадке. С января по сентябрь пользователи Wildberries сделали 39 млн заказов продуктов питания, это почти в три раза больше, чем за аналогичный период 2020 года.

Ранее на жителей якутского села Чкалов с неба рухнула картошка. На очереди к доставке – капуста, лук и свёкла.

Фото: pexels