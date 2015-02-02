На жителей якутского села Чкалов с неба рухнула картошка

На очереди к доставке – капуста, лук и свёкла.

В социальных сетях широко растиражировалось видео, на котором в якутском селе Чкалов с неба для местных жителей сбрасывают с самолета тюки с картошкой. Ситуацию для портала "Подъем" прокомментировал глава района Яков Елисеев. Он отметил, что такой способ доставки социально важных продуктов используется впервые.

Такой сброс, отмечает Елисеев, совершило подведомственное предприятие Минсельхоза — "Якутоптторг". До этого доставка осуществлялась вертолётом Ми-8, но на этот раз подрядная организация имела только самолёты Ан-2. На очереди к доставке – капуста, лук и свёкла.

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