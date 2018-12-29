В Петербурге УФАС приостановило конкурс на реставрацию фасадов Мариинского дворца

Стоит отметить, что начальная цена контракта составляет 33 млн рублей.

В понедельник, 21 января, стало известно о том, что петербургское УФАС приостановило конкурс на реставрацию фасадов Мариинского дворца. Об этом информируют в самом ведомстве.

Так, поводом для остановки тендера послужила жалоба в Управление Федеральной антимонопольной службы по Северной столицы.

Известно, что Заказчиком выступает Законодательное собрание города.

Стоит отметить, что начальная цена контракта составляет 33 млн рублей.

Рассмотрение жалобы состоится 22 января на открытом заседании.

Ранее мы сообщали о том, что Смольный расторгает контракт с "Метростроем"

Фото:википедия