На Латышских Стрелков УАЗ сбил женщину на пешеходном переходе

Пострадавшую госпитализировали в тяжелом состоянии.

Около 19.00 в минувший четверг, 14 января, на пересечении улиц Латышских Стрелков и Ворошилова автомобиль сбил пешехода. По информации сообщества "Дорожный инспектор", 37-летняя женщина переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.

Известно, что за рулем "УАЗа" находился 45-летний водитель, по какой причине мужчина не остановил машину перед переходом, неизвестно. Пострадавшую женщину госпитализировали в тяжелом состоянии с переломом бедра.

В темное время суток наездов на пешеходов становится очень много.

Смотрите по сторонам, это спасет жизнь! Дорожный инспектор

Ранее мы писали, что из-за аварии с троллейбусом на улице Васи Алексеева образовалась пробка.

Фото: ВКонтакте / Дорожный инспектор