Из-за аварии с троллейбусом на улице Васи Алексеева образовалась пробка

Об аварии рассказали петербуржцы в соцсетях.

Вечером в четверг, 14 января, на перекрестке улиц Васи Алексеева и Зайцева, сообщили очевидцы в социальных сетях.

Встали два троллейбуса. На Васи Алексеева уже собралась пробка, объезжают через двор отметил петербуржец в подписи к фото.

В комментариях также поделились фотографией возможной причины: по всей видимости, такси столкнулось с троллейбусами. Достоверной информации о произошедшем пока нет.

Ранее мы писали, что на перекрестке 18-й линии и Большого проспекта В.О столкнулись "Камаз" и легковушка.

Фото: vk.com/spb_today