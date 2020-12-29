Из-за аварии с троллейбусом на улице Васи Алексеева образовалась пробка

Вечером в четверг, 14 января, на перекрестке улиц Васи Алексеева и Зайцева, сообщили очевидцы в социальных сетях.
Встали два троллейбуса. На Васи Алексеева уже собралась пробка, объезжают через двор
отметил петербуржец в подписи к фото.
В комментариях также поделились фотографией возможной причины: по всей видимости, такси столкнулось с троллейбусами. Достоверной информации о произошедшем пока нет.
Ранее мы писали, что на перекрестке 18-й линии и Большого проспекта В.О столкнулись "Камаз" и легковушка.
Фото: vk.com/spb_today
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