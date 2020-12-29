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На перекрестке 18-й линии и Большого проспекта В.О столкнулись "Камаз" и легковушка

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О состоянии участников аварии пока ничего неизвестно.

Днем в четверг, 14 января, на перекрестке 18-й линии и Большого проспекта В.О произошло ДТП. В редакцию Piter.TV поступила видеозапись момента столкновения.

На кадрах видно, как водитель "Камаза" почти повернул налево, однако водитель легковушки не успел приостановиться. Избежать столкновения не удалось. В каком состоянии находится участники ДТП, пока неизвестно. Судить, кто виноват, сложно.

Ранее мы писали, что в аварии на перекрестке Большевиков и Подвойского пострадал один человек.

Видео: Piter.TV

Теги: авария, дтп
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, ДТП,

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