В аварии на перекрестке Большевиков и Подвойского пострадал один человек

На участке столкнулись три иномарки.

Днем в четверг, 14 января, на перекрестке проспекта Большевиков и улицы Подвойского произошло ДТП, сообщили очевидцы в социальных сетях. Позже в распоряжение редакции Piter.TV попала видеозапись с камеры наблюдения.

На кадрах запечатлен момент столкновения: видно, как водитель легковушки начал поворачивать налево, но не убедился в безопасности маневра и выехал на перекресток в тот момент, когда на большой скорости ехал встречный "Мерседес Спринтер". В аварии пострадал один из водителей, его госпитализировали в больницу.

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Видео: Piter.TV