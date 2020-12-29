Примерный семьянин случайно убил партнершу во время БДСМ-игры

Инцидент произошел ночью 7 июля в БДСМ-студии на набережной Обводного канала.

Районный суд Петербурга вынес решение в отношении петербуржца Ивана, который летом случайно задушил свою девушку в БДСМ-студии. Об этом сообщила объединенная пресс-служба городских судов.

Инцидент произошел ночью 7 июля в БДСМ-студии на набережной Обводного канала. Подсудимый, который находился в состоянии алкогольного опьянения, занимался сексом со своей девушкой и сильно потянул ошейник, который был на её шее. Девушка скончалась.

Иван вину признал. Суд учел тот факт, что молодой человек сам вызвал скорую, помогал следствию, до этого не был судим. Также он помогает материально матери-пенсионерке и имеет маленького ребенка.

Подсудимого приговорили к исправительным работам в течение полутора лет с удержанием в доход государства 15 % заработка.

В конце декабря петербургский суд отправил мужчину в колонию на 12 лет за убитую приятельниц.

Фото: Piter.tv