Петербургский суд отправил мужчину в колонию на 12 лет за убитую приятельницу

В ходе конфликта осужденный избил ее и всадил в грудь нож.

Невский районный суд Петербурга приговорил Шахруддина Зангиева к 12 годам в колонии строгого режима за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть. Об этом рассказали в объединенной пресс-службе городских судов.

Установлено, что в октябре 2019 года Зангиев повздорил со знакомой женщиной в квартире на Дальневосточном проспекте. В ходе конфликта мужчина схватился за охотничий нож и всадил его в грудь пострадавшей – лезвие проткнуло женщине левое легкое. Зангиев не остановился на ножевом ранении и начал бить приятельницу ногами и тупым предметом по голове, туловищу, груди и конечностям. Пострадавшая получила не менее 16 ударов ногами и от полученных травм скончалась парой часов позднее в больнице.

В суде Зангиев вину признал частично. Отмечается, что сначала мужчине вменялась статья "убийство", однако потом ее переквалифицировали. Также суд взыскал с осужденного более 113 тысяч рублей в пользу Территориального фонда обязательного медицинского страхования.

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Фото: Piter.TV