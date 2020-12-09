Сотрудник службы безопасности выстрелил в незнакомца во время дорожного конфликта в Сертолово

После этого мужчина скрылся на машине.

Мужчина выстрелил в сторону незнакомого ему человека в ходе дорожного конфликта в Сертолово. Накануне, 8 декабря, агрессора задержали, сообщила ГУ МВД по Петербургу и области.

Сообщение в полицию Всеволожского района поступило 6 декабря. Она рассказал о том, что на Заречной улице неизвестный на автомобиле "Кадиллак" совершил ДТП, после чего выстрелил в сторону ее мужа. Тот находился в "Ауди".

Полиция установила, что неизвестный мужчина вышел из магазина, сел в "Кадиллак" и во время движения задним ходом врезался в припаркованный рядом "Ауди". Предположительно, он находился в состоянии алкогольного опьянения.

В результате возникшего конфликта нарушитель из травматического пистолета выстрелил в сторону 39-летнего незнакомца, после чего скрылся на машине с места происшествия.

Возбуждено уголовное дело по статье "Хулиганство". Подозреваемого задержали в СНТ "Сарженка" Всеволожского района. Ранее 47-летний мужчина уже был судим. Он работает в службе безопасности одной из частных компаний. По словам задержанного, оружие он нашел.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что на Партизана Германа задержали петербуржца, открывшего стрельбу на парковке у супермаркета.

Видео: пресс-служба ГУ МВД по СПб и ЛО