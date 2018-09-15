В Петербурге "Телефон доверия" продолжит работу в период локдауна

В воскресенье, 31 октября, стало известно, что специалисты "Телефона доверия" продолжат работу в период недели локдауна. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного.
По словам Беглова, все необходимые службы в городе будут работать, вся помощь будет оказываться. Горожане должны чувствовать поддержку, в том числе психологическую.
Для получения психологической помощи дети и их родители, кроме помощи по телефону 7 (812) 747-13-40, могут связываться со специалистами в мессенджерах и соцсетях.
Добавим, что за 9 месяцев 2021 года по "Телефону доверия" поступило 2894 звонков. Общение происходит в бесплатном и анонимном формате.
Ранее в петербургских стационарах в реанимации с COVID-19 лежат более 700 человек.
Фото: pixabay
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