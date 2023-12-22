Молодые семьи смогут получить психологическую помощь в Полюстрово

Планируется, что Клуб молодой семьи откроется в сентябре 2024 года.

В составе подростково-молодежного клуба "Ровесник" в Калининском районе Петербурга намерены создать Клуб молодой семьи. Об этом рассказали в пресс-службе Смольного 30 марта.

Планируется, что Клуб молодой семьи откроется в сентябре 2024 года. В нем будут проходить семейные мероприятия и праздники, работать студии изобразительного искусства и декоративно-прикладного творчества, театральная студия, танцевальный зал.

Кроме того, отмечается, что молодые семьи смогут получить помощь психолога и обратиться к специалистам социальной защиты по вопросам получения социальных услуг и социальной помощи.

Ранее на Piter.TV: в Петербурге сотрудники Росгвардии оказали помощь хоспису для детей.

Фото: Piter.TV