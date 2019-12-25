Межотопительном сезоне специалисты ТЭКа проведут 263 гидравлических испытания.

В четверг, 11 июня, стало известно о том, что в Петербурге "ТЭК" проведет испытания теплосетей в трех районах. Об этом сообщили в пресс-службе ТЭК.

Проверка теплоснабжения пройдет в Московском, Невском и Пушкинском районах. Всего специалисты проведут 263 гидравлических испытания в 16 районах города и Ленобласти.

Отмечается, что во время испытаний можно обнаружить "слабые места труб".

Ранее мы сообщали о том, что суд обязал прекратить землевладельца загрязнять сточными водами реку Кикенка на юге Петербурга.

Фото:ГУП "ТЭК СПб" / "ВКонтакте"