Суд обязал прекратить землевладельца загрязнять сточными водами реку Кикенка на юге Петербурга

Красносельский районный суд запретил собственнику земельного участка на Красносельском шоссе, 21, литера А сбрасывать в реку сточные воды. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Петербурга.
Хозяйственно-бытовые сточные воды попадают в реку Кикенка. Ранее природоохранная прокуратура города провела проверку по информации ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга".
Требования прокуратуры были удовлетворены в суде. Исполнение решения будет контролироваться.
Ранее стало известно, что дно реки Смоленки планируют очистить к октябрю 2021.
Фото: пресс-служба администрации Петродворцового района
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