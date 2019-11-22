Суд обязал прекратить землевладельца загрязнять сточными водами реку Кикенка на юге Петербурга

Ранее с жалобой к прокуратуре обратился "Водоканал".

Красносельский районный суд запретил собственнику земельного участка на Красносельском шоссе, 21, литера А сбрасывать в реку сточные воды. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Петербурга.

Хозяйственно-бытовые сточные воды попадают в реку Кикенка. Ранее природоохранная прокуратура города провела проверку по информации ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга".

Требования прокуратуры были удовлетворены в суде. Исполнение решения будет контролироваться.

Ранее стало известно, что дно реки Смоленки планируют очистить к октябрю 2021.

Фото: пресс-служба администрации Петродворцового района