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Суд обязал прекратить землевладельца загрязнять сточными водами реку Кикенка на юге Петербурга
Сегодня, 9:59
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Суд обязал прекратить землевладельца загрязнять сточными водами реку Кикенка на юге Петербурга

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Ранее с жалобой к прокуратуре обратился "Водоканал".

Красносельский районный суд запретил собственнику земельного участка на Красносельском шоссе, 21, литера А сбрасывать в реку сточные воды. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Петербурга.

Хозяйственно-бытовые сточные воды попадают в реку Кикенка. Ранее природоохранная прокуратура города провела проверку по информации ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга".

Требования прокуратуры были удовлетворены в суде. Исполнение решения будет контролироваться. 

Ранее стало известно, что дно реки Смоленки планируют очистить к октябрю 2021. 

Фото: пресс-служба администрации Петродворцового района

Теги: река кикенка, сточные воды
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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