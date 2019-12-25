В Петербурге "Союзмультфильм" открыл выставку, посвященную истории отечественной анимации

Экспозиция включает в себя три отдела, где будет рассказано посетителям с помощью анимационных киноафиш о истории отечественной анимации и о главных героях мультфильмов.

В субботу, 27 ноября, в общественном пространстве "Севкабель Порт" открылась выставка "Союзмультплакат", которая приурочена к 85-летию киностудии "Союзмультфильм".

Экспозиция включает в себя три отдела, где будет рассказано посетителям с помощью анимационных киноафиш о истории отечественной анимации и о главных героях мультфильмов.

Первый раздел посвящен развитию анимационной студии с 1936 года до наших дней. Здесь рассказывают о ее этапах становления, а также о главных создателях мультфильмов. Второй этап – мультимедийная часть выставки, где показывают фрагменты из мультфильмов и документальные фильмы. Заключительный раздел - печатные образы ярких анимационных киноплакатов.

По словам генерального директора "Союзмультфильма" Бориса Машковцева, благодаря своему свойству говорить со зрителем языком образа, метафоричности и иносказательности, анимация советского времени по уровню свободы авторского самовыражения имела существенное преимущество перед кинематографом.

Ранее на "Ленфильме" откроется выставка к 70-летию Александра Сокурова. Выставку откроет показ восстановленного фильма "Молох".

Фото: пресс-служба "Севкабель Порта"

