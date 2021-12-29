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В Петербурге СК взялся за кальянные после масштабного рейда по ресторанам
Сегодня, 21:57
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В Петербурге СК взялся за кальянные после масштабного рейда по ресторанам

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Только одно заведение осуществляло противоправную деятельность, где были также установлены многочисленные нарушения санитарно-эпидемиологических норм. 

Следственные органы начали проводить проверки в кальянных, работа которых запрещена, на соблюдение антиковидного постановления. Это произошло после масштабного рейда по барам и ресторанам. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СКР по Петербургу.

Как рассказали в ведомстве, ночью 25 января этого года следователи, а также полицейские, сотрудники профильных комитетов Смольного, Роспотребнадзораи силовая поддержка Росгвардии осмотрели кальянные на Ивановской улице и Оптиков. В заведениях были нарушения. 

В релизе СК добавили, что лишь одно заведение осуществляло противоправную деятельность, где были также установлены многочисленные нарушения санитарно-эпидемиологических норм. 

Ранее в пяти районах Петербурга оценили качество уборки на улицах и во дворах. Работу, проведенную во дворах на улице Марата, 51, и на Боровой, 12, оценили на "тройку".

Фото: Piter.tv
 

Теги: кальянные, рейд
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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