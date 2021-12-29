В пяти районах Петербурга оценили качество уборки на улицах и во дворах

Работу, проведенную во дворах на улице Марата, 51, и на Боровой, 12, оценили на "тройку".

Вице-губернатор Северной столицы Анатолий Повелий вместе с представителями Смольного провел рейд по дворам и улицам Петербурга. Чиновники оценивали качество уборки снега в городе. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Петербурга.

Ревизоры прошлись по Центральному, Невскому, Выборгскому, Калининскому и Красногвардейскому районам. \Больше всего претензий было предъявлено к уборщикам детских и спортивных площадок, ответственность за эти территории несут муниципальные образования.

В Центральном районе проверили дворы на Марата, 51, на Боровой у дома № 12 и на Коломенской у дома № 5. Уборка на этих территориях была оценена на "тройку". Представители Смольного поручили подрядчикам привести территорию в порядок до понедельника.

В Невском районе проверили дворы на улице Седова, проспекте Елизарова и на проспекте Обуховской Обороны. По третьему адресу работу одобрили, а вот первые два вызвали недовольства. По словам чиновников, плохо были очищены от снега детские площадки.

В Красногвардейском районе инспекторы прошлись по Индустриальному проспекту около дома № 15. Уборку приняли. Понравилась чиновникам и уборка в Калининском районе. Там они заглянули во дворы на проспекте Науки.

Выборгский район оставил разные впечатления у ревизоров. Так, проспект Луначарского порадовал их, а работа на улице Композиторов у дома № 6 огорчила.

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