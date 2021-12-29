Из-за коммунальной аварии в Колпино около 40 домов остались без тепла

Техники обещают решить проблему как можно быстрее.

Сегодня, 22 января, в Колпинском районе прорвало трубу. В результате случившегося 37 домов остались без горячего водоснабжения и отопления. Об этом сообщили в районной администрации.

Работы на аварийном участке у дома № 15 по Павловской улице начались около 15:15. Бригада ГУП "ТЭК СПб" планирует закончить ремонт 23 января в 4:15 ночи. Отметим, что специалисты проведут здесь 12 часов. Техники обещают решить проблему как можно быстрее.

Ранее на Piter.tv: появилась информация о пожаре в здании, где расположен вход на станцию метро "Старая Деревня".

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