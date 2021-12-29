Появилась информация о пожаре в здании, где расположен вход на станцию метро "Старая Деревня"

Огонь тушили 35 спасателей.

Сегодня, 22 января, около 16:50 появилась информация о пожаре в здании, где расположены кассы метрополитена. Известно, что инцидент произошел на Торфяной Дороге, 4А. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

Из-за случившегося вход и выход на станции метро "Старая Деревня" были закрыты. Выяснилось, что административном помещении горела обстановка площадью 20 квадратных метров.

К 17:16 на пожарные погасили огонь. Пламя тушили 35 человек личного состава и 8 единиц спецтехники.

По предварительным данным, никто не пострадал. Подробности уточняются.

Видео: горит здание, в котором расположена станция метро "Старая Деревня".

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