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В Петербурге Роспотребнадзор нашел грубые нарушения в поставке школьных завтраков
Сегодня, 15:04
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kraratau27

В Петербурге Роспотребнадзор нашел грубые нарушения в поставке школьных завтраков

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Специалисты нашли "обезличенные" поставки завтраков для 1–4 классов в школы Адмиралтейского района.

На этой неделе, 13 и 14 апреля, прошли внеплановые выездные проверки Роспотребнадзора, которые выявили грубые нарушения в работе АО "Комбинат питания Красносельского района". Об этом сообщает "Фонтанка" .

Специалисты нашли "обезличенные" поставки завтраков для 1–4 классов в школы Адмиралтейского района. Отмечается, что еду поставляли без сопроводительных документов, а также не было информации о времени и месте приготовления. В итоге, партию сняли с реализации. 

Нарушения выявили и в пищеблоке 278 школы на Дровяной улице. Там готовят еду для соседних учреждений, хотя производственные мощности площадки и количество персонала не позволяют выполнить требуемую норму в 3 тысячи блюд в день.

Наталия Башкетова, главный санврач Петербурга, попросила обеспечить санитарно-эпидемиологическое благополучие в школах Адмиралтейского района. Губернатор Александр Беглов ознакомился с обращением. 

Ранее Piter.tv писал, что прокуратура Петербурга займется делом о рухнувшем на ребенка куске лепнины.

Фото: Piter.TV
 

Теги: нарушения, проверка роспотребнадзора, школьные завтраки
Категории: Общество, Новости СПб, Лента новостей,

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