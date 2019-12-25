Приём заявок желающих начать обучение в первой волне уже открыт.

В четверг, 11 июня, стало известно о том, что в Петербурге РЖД начнут обучать женщин профессии машиниста. Об этом сообщает пресс-служба железнодорожной компании.

Приём заявок уже открыт. Однако претенденткам придется пройти обучение и наработать опыт. Обучение стартует в июле по мере набора групп.

Отмечается, что кандидаты должны быть старше 18 лет и иметь образование не ниже среднего общего. Также женщины должны пройти медобследование.

Ранее мы сообщали о том, что в Петербурге учредили новую награду для врачей и медсестер.

Фото:Piter.TV