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В Петербурге "Прибой" вновь заработает как кинотеатр после реконструкции
Сегодня, 22:39
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В Петербурге "Прибой" вновь заработает как кинотеатр после реконструкции

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Специалисты уже приступили к работе объекта.

Стало известно 13 апреля, что в Петербурге после реконструкции кинотеатр "Прибой" возобновит кинопоказы. Об этом рассказала художественный руководитель Центра Анастасия Курехина на пресс-конференции в "Интерфакс". 

Специалисты уже приступили к работе объекта, который передали Центру современного искусства имени Сергея Курехина. 

По словам Курехиной, работы планируют завершить в 2024 году. В здании планируют проводить концерты, выставки, фестивали и театральные представления. 

Ранее Олег Басилашвили поделился воспоминаниями о Рудольфе Фурманове в годовщину его смерти. Басилашвили назвал смерть Фурманова невосполнимой потерей для театральной среды.

Фото: pixabay


 

Теги: кинотеатр, прибой
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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