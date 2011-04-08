В Петербурге "Прибой" вновь заработает как кинотеатр после реконструкции

Специалисты уже приступили к работе объекта.

Стало известно 13 апреля, что в Петербурге после реконструкции кинотеатр "Прибой" возобновит кинопоказы. Об этом рассказала художественный руководитель Центра Анастасия Курехина на пресс-конференции в "Интерфакс".

Специалисты уже приступили к работе объекта, который передали Центру современного искусства имени Сергея Курехина.

По словам Курехиной, работы планируют завершить в 2024 году. В здании планируют проводить концерты, выставки, фестивали и театральные представления.

Ранее Олег Басилашвили поделился воспоминаниями о Рудольфе Фурманове в годовщину его смерти. Басилашвили назвал смерть Фурманова невосполнимой потерей для театральной среды.

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