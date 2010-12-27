В Петербурге Nova Arena "разминировали" из-за сувенира, похожего на бомбу

Взрывотехники ОМОН выехали на самый странный вызов в своей жизни.

Комичная, и вместе с тем пугающая история произошла сегодня, 29 апреля в Санкт-Петербурге. Крупный спорткомплекс в Калининском районе посетили саперы ОМОН из-за ошибки здешней службы безопасности. Охранники приняли сувенир из магазина приколов за действующую бомбу. Впрочем, их ошибку можно понять - она была вызвана нормальной бдительностью сотрудников ЧОП в период повышенной террористической опасности.

Как сообщает пресс-служба Росгвардии, ЧП произошло днем в 14.30 на территории Nova Arena. Во время выборочного осмотра личных вещей посетителей охранники наткнулись на "бомбу" в рюкзаке у молодого человека. Они увидели кипу шашек динамита, связанных бечевкой с таймером посередине. Служба безопасности тут же задержала обладателя "СВУ" и обратилась за помощью к саперам.

Вскоре на объект выехала бригада взрывотехников ОМОН. Они подтвердили слова задержанного о том, что в его рюкзаке лежал обычный сувенир из "Буквоеда". Парня пожурили, но отпустили. Отметим, что хуже всего пришлось обычным посетителям Nova Arena, которым пришлось покинуть здание на время проверки.