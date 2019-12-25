В Петербурге Морской вокзал объединят с "Севкабель портом"

Как сообщил Соколов, соглашение с инвесторами о реконструкции уже подписано.

Во вторник вечером, 21 декабря, стало известно, что пространство "Севкабель порт" объединят с Морским вокзалом Петербурга. Об этом сообщил вице-губернатор Петербурга Максим Соколов, передает "78.ru".

Как сообщил Соколов, соглашение с инвесторами о реконструкции уже подписано. Согласно проекту, пассажирский порт будет сохранён, старт работ запланирован на 2023 год.

Морской вокзал открыли в 1982 году специально для приема и обработки круизных и паромных грузопассажирских судов. Несколько лет назад, в 2018 году, правительство Петербурга расторгло договор с его арендатором. После этого его признали банкротом, но при этом суд обязал вернуть городскому бюджету 100 млн рублей.

Ранее стали известны даты проведения фестиваля STEREOLETO-2022. Мероприятие будет проходить на четырех площадках.

Фото: Вконтакте / Севкабель Порт / Sevkabel Port