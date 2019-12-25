Стали известны даты проведения фестиваля STEREOLETO-2022

Стали известны даты проведения музыкального фестиваля STEREOLETO-2022. Оно пройдет в пространстве "Севкабель Порт".

Организаторы объявили первых артистов: Metronomy, Каста, SKYND, IOWA, Altin Gün, АлоэВера, Viagra Boys, R.A.SVET, Lucidvox и Dead Blonde. Всего зрители услышат более 40 артистов на 4 сценах. 2 из них будут находиться на открытом воздухе.

Для меня важен каждый артист, выступающий на фестивале вне зависимости от его звездности и популярности. Самое главное для меня — творческая индивидуальность, та самая "искра" и талант, который мы стараемся разглядеть даже в только что заявивших о себе артистах или коллективах, приглашая их выступить на нашем фестивале.

Илья Бортнюк, основатель и идеолог фестиваля.