В Петербурге МЧС проверит обстоятельства тренировки, сопровождаемой матом

Петербургское МЧС заинтересовалось видеороликом тренировки, которое попало в сеть. Будущие спасатели отрабатывали спасение человека из пожара под матерную речь старших специалистов.
На видео – подготовка дымозвена пожарной части, которым предстоит справиться с огнём и спасти человека из пожара.
Пошло открытое горение, пошло открытое горение ***! Сейчас Сашу зажарит на ***. Ты в Сашу направил струю! *** Жарит сверху, жарит сверху ***!
сотрудник МЧС
Пожар изображает петарда, которая под ненормативную лексику и смех взрывается в спальном помещении. Дела у будущих пожарных идут не идеально. В ГУ МЧС по Петербургу позже подтвердили, что на видео действительно записана тренировка городских спасателей.
На данном видео показан элемент психологической подготовки пожарных, связанный с недостаточной видимостью, имитацией хлопков и взрывов, а также отработкой нештатных ситуаций.
ГУ МЧС по Петербургу
Однако у руководителей возникли вопросы к ненормативной лексике в данном видео. Будет проведена соответствующая проверка.
Ранее в Ленобласти спасатели напомнили об опасности выхода на лед.
Видео: Telegram
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