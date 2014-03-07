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В Петербурге МЧС проверит обстоятельства тренировки, сопровождаемой матом

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Будущие спасатели отрабатывали спасение человека из пожара под отборную матерную речь старших специалистов.

Петербургское МЧС заинтересовалось видеороликом тренировки, которое попало в сеть. Будущие спасатели отрабатывали спасение человека из пожара под матерную речь старших специалистов.

На видео – подготовка дымозвена пожарной части, которым предстоит справиться с огнём и спасти человека из пожара.

Пошло открытое горение, пошло открытое горение ***! Сейчас Сашу зажарит на ***. Ты в Сашу направил струю! *** Жарит сверху, жарит сверху ***!

сотрудник МЧС

Пожар изображает петарда, которая под ненормативную лексику и смех взрывается в спальном помещении. Дела у будущих пожарных идут не идеально. В ГУ МЧС по Петербургу позже подтвердили, что на видео действительно записана тренировка городских спасателей.

На данном видео показан элемент психологической подготовки пожарных, связанный с недостаточной видимостью, имитацией хлопков и взрывов, а также отработкой нештатных ситуаций.

ГУ МЧС по Петербургу

Однако у руководителей возникли вопросы к ненормативной лексике в данном видео. Будет проведена соответствующая проверка.

Ранее в Ленобласти спасатели напомнили об опасности выхода на лед.

Видео: Telegram

Теги: мчс, нецензурная брань, тренировка
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

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