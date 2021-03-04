В Ленобласти спасатели напомнили об опасности выхода на лед

Сотрудники Центра ГИМС ГУ МЧС России по Ленобласти регулярно проводят профилактические мероприятия, направленные на обеспечение безопасности людей на водных объектах региона.
Очередной профилактический рейд состоялся на льду Ладожского озера в Волховском районе. Вместе со спасателями поисково-спасательного отряда города Новая Ладога, инспектор районного отделения Центра ГИМС совершил патрулирование акватории на судне на воздушной подушке. С людьми, которые были на льду, провелись профилактические беседы.
МЧС напоминает, что прежде чем выходить на ледовое покрытие, необходимо удостовериться в отсутствии запрета в данном муниципальном образовании. Запрет устанавливается с целью обеспечения безопасности людей. За выход на лед при существующем запрете предусмотрен штраф.
Ранее спасатели отметили места с самым опасным льдом.
Фото и видео: МЧС
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