Спасатели отметили места с самым опасным льдом

На участки опасно выходить всем, в том числе самым рискованным рыбакам.

В понедельник, 1 марта, сотрудники регионального управления МЧС отметили самые опасные места на воде в городе и пригородах, выход на лед которых может быть опасен для жизни.

По словам начальника Центра ГИМС ГУ МЧС России по Петербургу Александра Радько, самое опасное место – Нева со всеми притоками и рукавами, а также территории ближе к середине Финского залива, дамба и места, подверженные отрыву при сильном ветре со стороны Красного Села и Сестрорецка.

В очередной раз сотрудники МЧС напомнили о запрете выхода на лед до 15 апреля и наказании, которое последует за нарушением. За прошедшую зиму уже были зафиксированы случаи падения под лед, которые не закончились трагически благодаря оперативной деятельности спасателей.

Ранее мы писали, что на подозрительную "желтизну" рек Петербурга отреагировали в "Водоканале".

Фото: Piter.TV