В Петербурге "Кресты-2" выплатят осужденному 60 тысяч рублей за плохое содержание

В качестве компенсации за неудобства мужчина требовал 657 тысяч рублей.

Колпинский районный суд Петербурга частично удовлетворил иск Александра Гулицкого, который несколько лет назад получил срок за обман пенсионеров. Мужчина пожаловался на плохо содержание в Крестах, где он пробыл почти полтора года. В качестве компенсации он потребовал 657 тысяч рублей. Об этом сообщила объединенная пресс-служба городских судов.

По словам арестанта, на протяжении всего срока его права грубо нарушились, а условия содержания он и вовсе охарактеризовал как "нечеловеческие". По его словам, в камере площадью 7,5 квадратных метра находились 3-4 человека. В камеру почти не попадал свет из-за двойной решетки.

Недовольство мужчины вызвало и соседство с котельной, которая работала достаточно громко. Еще одной проблемой стала помойка, которая сильно пахла во время жары.

Суд взыска в счет Гулицкого 60 тысяч рублей.

В конце прошлого года ФСИН обязали выплатить петербуржцу 150 тыс. за тесную камеру в СИЗО.

Фото: Piter.tv