ФСИН выплатит невиновному петербуржцу 150 тыс. за тесную камеру в СИЗО

Мужчина жил на площади в 8 кв. метров с нескольким людьми.

Мужчина подал в суд за нарушения условий содержаний под стражей в СИЗО-1. Он попросил взыскать компенсацию с УФСИН РФ по Петербургу.

Дмитрий Изотов рассказал о том, что в СИЗО-1 он практически постоянно находился в технически плохо оснащенных камерах, на каждого содержащегося приходилось менее 4 кв. метра пространства, отсутствовала эффективная принудительная вентиляция, санитарный узел находился рядом с обеденным столом. За это мужчина просил взыскать 300 тыс. рублей. По результатам рассмотрения в отношении него уголовного дела он был полностью оправдан.

Административный ответчик не согласился с тем, что права истца были нарушены.

Замеры камеры показали, что Изотов содержался на площади 7,8 кв. метров, а затем ― 8 кв. метров, где также находились 3 человека.

Российской Федерации признаются и гарантируются права и свободы человека и гражданина согласно общепризнанным принципам и нормам международного права и в соответствии с Конституцией. Унижающим достоинство обращением признается, в частности, такое обращение, которое вызывает у лица чувство страха, тревоги и собственной неполноценности. говорится в сообщении пресс-службы.

Суд частично удовлетворил требования истца и взыскал с ФСИН России 150 тыс. рублей. Она будут выплачены из казны РФ.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что Netflix покажет документальный фильм про "Кресты".

Фото: vk.com/kresty_sizo