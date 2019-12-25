Netflix покажет документальный фильм про "Кресты"

Картина будет представлена на русском языке с английскими субтитрами.

Американский стриминговый сервис Netflix покажет российский документальный фильм телеканала "Россия" про "Кресты". Картина будет представлена на международной платформе на русском языке с английскими субтитрами. Об этом рассказали в пресс-службе телеканала.

Фильм Ангелины Голиковой рассказывает об истории одной из старейших тюрем России, расположенной в центре Петербурга. В разные годы наказание в "Крестах" отбывали маршал Советского Союза Константин Рокоссовский, художник Казимир Малевич, поэт Иосиф Бродский и многие другие. Продюсерами фильма стали Сергей Мирошниченко и Мария Финкельштейн.

Картина появится на Netflix с 1 января 2021 года после показов на международных фестивалях, в том числе на Варшавском кинофестивале.

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Фото: Википедия / Andrew Shiva