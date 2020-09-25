Фильм Алексея Учителя "Цой" покажут на Варшавском кинофестивале

Сюжет расскажет о вымышленных событиях июля и августа 1990 года.

Фильм Алексея Учителя "Цой" вошел в программу международного конкурса крупнейшего в Восточной Европе Варшавского кинофестиваля. Событие состоится в традиционном формате с 9 по 18 октября. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на пресс-службу киностудии "Рок".

К разработке сценария Алексей Учитель приступил почти 10 лет назад. Помогал режиссеру драматург Александр Гоноровский. Финальная версия сценария была написана молодым сценаристом Саввой Минаевым.

Съемки фильма проходили в Латвии, Петербурге, Калининградской и Псковской областях. Главную роль сыграл Евгений Цыганов. Кроме него в картине снялись Паулина Андреева, Марьяна Спивак, Игорь Верник и другие актеры.

Сюжет расскажет о вымышленных событиях июля и августа 1990 года. Главным героем фильма станет водитель "Икаруса", в который врезался "Москвич" Виктора Цоя. В силу обстоятельств именно ему предстоит отвезти гроб с телом музыканта из Латвии в Ленинград.

На экране не будет актера, играющего Виктора Цоя. Образ культового музыканта будет складываться из деталей, реплик и эмоциональных реакций других героев. Дата выхода фильма пока не известна.

Ранее Евгений Цыганов рассказал о своей роли в фильме Алексея Учителя "Цой".

Видео: YouTube / SonyPicturesRU