Сотрудники ведомства провели 220 контрольных мероприятий за уборкой придомовых территорий.

В понедельник, 10 августа, стало известно о том, что в Петербурге Госжилинспекция выдала 649 предостережений за июль. Об этом сообщили в пресс-службе инспекции.

Отмечается, что сотрудники ведомства провели 220 контрольных мероприятий за уборкой придомовых территорий.

Специалисты Государственной жилищной инспекции проверяют качество работ по подготовке жилых зданий к отопительному сезону пресс-служба инспекции.

Отмечается, что основным условием подготовки многоквартирных домов к зиме является их правильная техническая эксплуатация.

Ранее мы сообщали о том, что на Витебском проспекте началась ликвидация свалки, которая беспокоит местных жителей.

Фото:pixabay