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На Витебском проспекте началась ликвидация свалки, которая беспокоит местных жителей
Сегодня, 14:00
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IRINA_CHALKINA

На Витебском проспекте началась ликвидация свалки, которая беспокоит местных жителей

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Свалочные массы вывезут на полигон в Ленинградской области.

В понедельник, 10 августа, стало известно о том, что на Витебском проспекте началась ликвидация свалки, которая беспокоит местных жителей. Об этом сообщает телеканал "Санкт-Петербург".

Специалисты выяснили, что грунт на свалке — пятого класса опасности. Соответственно разработка проекта на ликвидацию не требуется. После расчистки на этом месте появится автовокзал.

Известно, что отходы вывезут на полигон в Ленинградской области. 

Ранее мы сообщали о том, что в Петербурге жители сами определили объекты для благоустройства.

Фото:pixabay

Теги: витебский проспект, ликвидация свалки
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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