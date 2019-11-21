Свалочные массы вывезут на полигон в Ленинградской области.

В понедельник, 10 августа, стало известно о том, что на Витебском проспекте началась ликвидация свалки, которая беспокоит местных жителей. Об этом сообщает телеканал "Санкт-Петербург".

Специалисты выяснили, что грунт на свалке — пятого класса опасности. Соответственно разработка проекта на ликвидацию не требуется. После расчистки на этом месте появится автовокзал.

Известно, что отходы вывезут на полигон в Ленинградской области.

Ранее мы сообщали о том, что в Петербурге жители сами определили объекты для благоустройства.

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